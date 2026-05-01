Primo Maggio, la festa che racconta il lavoro: tra storia, diritti e futuro

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Ogni anno torna, puntuale, come una pausa nel tempo. Ma non è solo un giorno senza lavoro. È un giorno che parla del lavoro. Di quello che è stato, di quello che è, di quello che sarà.

C’è qualcosa nel Primo Maggio che riesce a mettere insieme tutto: storia, fatica, speranza. È una festa che non nasce leggera. Viene da lontano, da quando lavorare significava spesso non avere diritti. Fine Ottocento, Chicago. Operai in piazza per chiedere otto ore di lavoro. Non di più. Una richiesta semplice, ma allora rivoluzionaria. Quelle proteste finirono tra scontri e morti, ma lasciarono un segno. Da lì nasce una giornata che ancora oggi porta dentro quel senso di lotta e dignità.

Eppure il Primo Maggio non è rimasto fermo nel passato. È cambiato, si è trasformato, ha preso forme diverse. In Italia è corteo, ma anche piazza. È protesta, ma anche musica. È il Concertone di Roma, che da anni riempie Piazza San Giovanni, diventando uno dei momenti più riconoscibili di questa giornata. Un evento che parla soprattutto ai giovani, ma che riesce a coinvolgere tutti, mescolando musica e impegno.

Il significato resta però lo stesso: ricordare le conquiste ottenute e non dimenticare che i diritti non sono mai per sempre. Sicurezza sul lavoro, salari, dignità. Parole che sembrano semplici, ma che ancora oggi raccontano battaglie aperte.

C’è anche un lato più silenzioso, quasi intimo. La Chiesa dedica questo giorno a San Giuseppe lavoratore. Una figura semplice, concreta. Un uomo che lavorava con le mani. Un simbolo che parla senza bisogno di slogan.

E poi c’è maggio. La primavera. La vita che riparte. In Europa si regalano fiori, si celebrano riti antichi, si festeggia la natura. Segno che questa data, prima ancora di essere sociale, è anche profondamente umana.

Avellino non resta a guardare.

Anche quest’anno, la CGIL Avellino promuove per venerdì 1° maggio 2026 un’iniziativa pubblica alla Villa Comunale, a partire dalle ore 10:00.

Al centro della giornata lo slogan:

“Il lavoro crea il futuro: dignità, diritti, partecipazione, giustizia sociale”.

La mattinata si aprirà con le testimonianze di delegate e delegati delle categorie sindacali, storie vere, concrete, legate al lavoro quotidiano. Seguirà un momento di confronto politico con i rappresentanti di AVS, M5S, PD e RC, chiamati a riflettere sulle condizioni del lavoro in Irpinia, tra difficoltà, vertenze e prospettive.

Le conclusioni saranno affidate a Italia D’Acierno, segretaria generale CGIL Avellino.

Un’iniziativa che vuole riportare al centro alcune priorità: lavoro di qualità, salari più giusti, sicurezza, diritti e ambiente. Temi che non riguardano solo il presente, ma soprattutto il futuro.

E mentre nelle piazze si discute, a Roma si canta. Il Concertone del Primo Maggio, giunto alla 36ª edizione, torna con una lunga maratona di musica e riflessione. Quasi nove ore di spettacolo, trasmesse su Rai 3, Rai Radio2 e RaiPlay, con artisti di ogni genere e generazione. Un mosaico che racconta l’Italia di oggi, tra suoni diversi e storie che si intrecciano.

Lo slogan di quest’anno è chiaro:

“Lavoro dignitoso”.

Un’espressione semplice, ma potente. Che tiene insieme contratti, diritti, nuove tutele, soprattutto in un tempo che cambia, tra tecnologia e intelligenza artificiale.

Il Primo Maggio, alla fine, non è solo una festa.

È una domanda.

Che valore ha oggi il lavoro?

E soprattutto: che futuro vogliamo costruire?

Perché il lavoro non è solo quello che facciamo.

È una parte di quello che siamo.