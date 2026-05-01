Torrioni (AV) – Furto di piante e danneggiamento boschivo: denunciato dai Carabinieri il presunto responsabile

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i militari della Stazione di Montefusco, nell’ambito di mirati servizi a tutela del paesaggio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 50enne del posto, ritenuto responsabile di furto di piante e danneggiamento di un bosco di proprietà privata.

In particolare, nel corso degli accertamenti eseguiti in agro del comune di Torrioni, i militari hanno appurato che l’uomo, incaricato del taglio di alberi di specie quercina da una ditta operante nell’ambito di lavori di sistemazione e riqualificazione del manto stradale, avrebbe abbattuto circa 30 piante, per un quantitativo complessivo di circa 60 quintali di legna.

Dalle verifiche è emerso che oltre la metà del materiale legnoso sarebbe stata illecitamente trasportata e custodita in un deposito nella disponibilità dello stesso.

I controlli da parte dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di prevenire e contrastare ulteriori danni all’ecosistema e al patrimonio boschivo.