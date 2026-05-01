Primo Maggio, il sindaco Rozza: “Il lavoro è il nostro futuro. Difendere i diritti è una scelta, non un’opzione.”

QUADRELLE – Una giornata simbolo, che parla di diritti, sacrifici e futuro. Anche il Comune di Quadrelle celebra il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, con un messaggio chiaro rivolto alla comunità: il lavoro resta il pilastro su cui costruire dignità, sviluppo e coesione sociale.

Attraverso un manifesto istituzionale, l’amministrazione comunale ha voluto ricordare il valore profondo di questa ricorrenza, che non è soltanto una giornata di pausa, ma un momento di riflessione collettiva. Un’occasione per guardare al passato, alle conquiste ottenute, ma soprattutto al presente e alle sfide che attendono il mondo del lavoro.

In un tempo segnato da cambiamenti economici e sociali, il Primo Maggio assume un significato ancora più attuale: parlare di lavoro oggi significa parlare di sicurezza, stabilità, opportunità per i giovani e tutela dei diritti. Temi che riguardano da vicino anche le realtà locali, dove il legame tra istituzioni e cittadini diventa fondamentale.

Il messaggio del Comune di Quadrelle si inserisce proprio in questa direzione: rafforzare il senso di comunità e ribadire l’impegno a favore di uno sviluppo che metta al centro le persone.

Il sindaco Rozza dichiara

“Il Primo Maggio non è soltanto una ricorrenza, ma un momento di responsabilità. È il giorno in cui una comunità si ferma a riflettere su ciò che la tiene unita: il lavoro, che non è solo economia, ma dignità, identità, futuro.

Oggi più che mai siamo chiamati a difendere e rinnovare questo valore. Non possiamo accettare che il lavoro perda la sua forza, che diventi precario, fragile, incerto. Dobbiamo invece costruire condizioni nuove, più giuste, più solide, più inclusive.

Quadrelle è una comunità che crede nel lavoro, nelle persone, nelle opportunità. E come istituzioni abbiamo il dovere di accompagnare questo percorso con serietà, visione e coraggio.

Il lavoro crea il futuro. E il futuro dipende da ciò che scegliamo di fare oggi.

Buon Primo Maggio a tutti i lavoratori e alle lavoratrici.”

Prof. Simone Rozza, Sindaco di Quadrelle