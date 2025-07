Irpinia e Beneventano, sospensione idrica giovedì 3 luglio in 16 comuni: ecco dove e perché

AVELLINO – Disagi in vista per numerosi comuni dell’Irpinia e del Beneventano nella giornata di giovedì 3 luglio 2025, a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica da parte di e-distribuzione, necessaria per interventi di manutenzione sugli impianti nel territorio del Comune di Serino (AV).

A comunicarlo è Alto Calore Servizi S.p.A., che ha annunciato la sospensione temporanea del servizio idrico dalle ore 08:00 alle ore 15:45, salvo imprevisti. L’interruzione riguarderà diverse aree urbane e rurali, per un totale di sedici comuni coinvolti.

Comuni interessati:

• Avellino: località Pennini, Cappuccini, frazione Picarelli, Villa dei Pini

• San Michele di Serino

• Santa Lucia di Serino

• Mercogliano

• Monteforte Irpino

• Mugnano del Cardinale

• Quadrelle

• Ospedaletto D’Alpinolo

• Summonte

• Sant’Angelo a Scala

• Pietrastornina

• Roccabascerana

• Pannarano

Alto Calore precisa che, alla ripresa del servizio, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua, senza impatto sulla potabilità. Si consiglia comunque ai cittadini di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti, fino alla completa eliminazione di eventuali residui.

Informazioni e assistenza

L’azienda informerà la cittadinanza attraverso il sito ufficiale www.altocalore.it e i propri canali social. Per casi urgenti è disponibile il Numero Verde 800 954 430, attivo 24 ore su 24.

Il comunicato è stato inviato anche alle Prefetture di Avellino e Benevento, all’Ente Idrico Campano, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e ai comuni interessati, per garantire una corretta diffusione delle informazioni.

Alto Calore Servizi S.p.A. si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.