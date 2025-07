Schiuma Party & Holi Color: a Camposano una mattinata esplosiva di colori e divertimento per tutte le età

CAMPOSANO (NA) – Un’esplosione di allegria, colori e bolle animerà sabato 5 luglio, dalle ore 10:00 alle 13:00, Piazza Umberto I a Camposano, in occasione dello straordinario evento “Schiuma Party & Holi Color”, promosso dal Comune di Camposano con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e la collaborazione dell’agenzia di animazione Hollywood.

Il centro cittadino si trasformerà in un “giardino di schiuma” e colori grazie a speciali cannoni che inonderanno di bolle e polveri colorate tutti i partecipanti, grandi e piccini, in un’atmosfera gioiosa e rinfrescante.

“Holi Color è un’esperienza travolgente – spiegano gli organizzatori – in grado di unire spensieratezza e condivisione. Una vera festa per i sensi, per iniziare l’estate con il sorriso.”