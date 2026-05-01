Riorganizzazione al Comune di Avella: nasce l’ufficio contenzioso

Importanti novità organizzative al Comune di Avella, dove con la delibera di Giunta n. 59 del 2026 è stata approvata una riorganizzazione della macrostruttura dell’ente.

Tra gli interventi più rilevanti figura l’accorpamento di alcuni servizi e la conseguente istituzione di un nuovo ufficio contenzioso, incardinato all’interno dell’area Servizi Generali, Risorse Umane e Segreteria. La gestione del nuovo ufficio sarà affidata all’avv. Massimiliano Sorriento, responsabile del settore e promotore della proposta di riorganizzazione.

L’operazione si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione delle funzioni amministrative, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e il coordinamento interno.

Novità anche sul fronte degli incarichi: a partire da gennaio è stato rinnovato il ruolo di vice segretario comunale all’avv. Massimiliano Sorriento, che affianca il segretario generale, avv. Stefania Urciuoli, attualmente in servizio a scavalco.