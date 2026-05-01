Roccarainola, incendio nella notte: distrutti veicoli in un piazzale vicino a un’autocarrozzeria

ROCCARAINOLA – Notte movimentata nel Nolano, dove un incendio ha causato pesanti danni a diversi mezzi parcheggiati nei pressi di un’autocarrozzeria.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Benevento, al confine tra Roccarainola e il territorio di Cicciano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tufino e i vigili del fuoco del distaccamento di Nola, che si sono trovati di fronte a un rogo già esteso e alimentato anche dal vento.

Le fiamme hanno completamente distrutto tre automobili, mentre un furgone e altri cinque veicoli, tra auto e moto, sono rimasti seriamente danneggiati. I mezzi coinvolti, secondo quanto accertato, appartenevano a clienti dell’attività, circostanza che ha aggravato il bilancio dei danni.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato lungo e complesso, ma ha consentito di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Roccarainola, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un’origine accidentale del rogo.