Mugnano -Celebrata la messa all’altare privilegiato di Santa Filomena

Ieri, come ogni secondo venerdì di ogni mese, è stata celebrata la messa serale all’altare privilegiato di Santa Filomena. È quella una messa particolare perché viene celebrata per tutti i fedeli membri dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena sparsi per il mondo, che vi partecipano attraverso la diretta streaming. La Celebrazione Eucaristica è stata preceduta dalla recita del Santo Rosario e dalla recita della Coroncina dedicata alla Santina. “Prendiamo ad esempio Santa Filomena e testimoniano la fede in Cristo, non bastano le parole occorre agire” così il Rettore don Giuseppe Autorino durante l’omelia. (L.Carullo)

Ecco le foto più belle.