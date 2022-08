Calcio. Un Avellino non convincente batte 3-0 la Polisportiva Lioni.

di Redazione sportiva

L’Avellino batte 3-0 il Lioni al “Nino Iorlano” nell’amichevole di ieri. Le reti di Dall’Oglio su punizione nel primo tempo e di Kanoute e Russo nella ripresa. Il team di Taurino continua a non convincere in questo precampionato, bisogna intervenire sul mercato per qualche altra pedina di spessore. Bernardotto e Murano in attacco zoppicano, è un reparto da rinforzare. Il Lioni, squadra di Eccellenza con tanti giovani, ha fatto il suo soprattutto nel primo tempo e non ci è voluto molto per frenare un Avellino senza grandi idee e passato in vantaggio su palla inattiva. Tra i lupi bene Kanoute e il nuovo acquisto Ceccarelli.