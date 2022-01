MONTEFORTE IRPINO. La morte di Andrea Canonico. Il sindaco Costantino Giordano: “la sua morte è un incubo”

“La morte di Andrea Canonico è più di una tragedia. Per me, che ero suo amico da sempre, è un vero incubo. – Così Costantino Giordano sindaco di Monteforte Irpino in un post pubblicato sul proprio profilo facebook. Un qualcosa a cui non riesco a credere, una notizia che mi ha svegliato di soprassalto, lasciandomi di sasso, inerme, incredulo. E il senso di incredulità è quello che avverto in questo momento nella comunità. Siamo distrutti per la perdita di un amico, un concittadino che ha fatto storia nel settore della ristorazione, un uomo che abbiamo imparato ad amare e apprezzare per la solarità.