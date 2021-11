META INTRODUCE IL VIDEO SELFIE PER CONTINUARE AD UTILIZZARE INSTAGRAM

di Sebastiano Gaglione

Ebbene sì, l’era dei profili bots sta finalmente giungendo al termine. A distanza di circa 9 anni dall’acquisizione di Instagram, Meta (ex Facebook) ha deciso di rendere ancora più sicuro il proprio social network, introducendo il sistema del “video selfie”.

Molti utenti, infatti, stanno segnalando in queste ore la richiesta, da parte di Instagram, della registrazione di un brevissimo video selfie, utile a confermare che si tratti di una persona reale e non dei bots di turno.

In sostanza, il video selfie consiste nel prestare il proprio volto a più angolazioni tramite la registrazione di una brevissima clip.

Il mancato svolgimento della procedura, non permetterà all’utente di continuare ad usufruire del servizio.

Ad ogni modo, non temete, la piattaforma non raccoglierà i vostri dati di riconoscimento facciale o i vostri dati biometrici e le clip non saranno in alcun modo immagazzinate nei databases del sistema della multinazionale californiana, ma saranno eliminate entro 30 giorni dalla verifica.

Attualmente, la pratica non è stata ancora lanciata a livello globale e non è ancora chiaro quanto siano effettivamente diffuse le verifiche.

Autenticazioni che sembrano esser richieste agli account ritenuti “sospetti”, per qualche motivo legato a qualche azione, dalla stessa società.

Chissà che un giorno tale pratica non venga lanciata per tutti gli utenti del social network, in maniera ancor più rigida (magari tramite un video selfie, con tanto di documento di riconoscimento in bella vista, un po’ come succede al momento della creazione di una carta bancaria tramite app) in modo da eliminare, una volta per tutte, anche l’incombere degli innumerevoli account fake che ci sono in giro, anche perchè il 2022 è ormai alle porte e per l’epoca in cui viviamo, certi aspetti negativi dei social dovrebbero esser ormai un lontano ricordo, più che una triste realtà.

