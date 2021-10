MARIGLIANO. L’Associazione Culturale Oltremarigliano celebra i 700 anni dalla morte del sommo poeta e letterato Dante Alighieri.

Il 23 ottobre alle ore 16.30, nella sala consiliare del palazzo comunale di Marigliano si terrà un incontro interamente dedicato a Dante Alighieri, attraverso il contributo di due autorevoli ospiti: il Conte Sperello di Serego Alighieri, astrofisico e discendente di Dante e il prof. Massimo Capaccioli, già docente di astrofisica e astronomia presso le Università di Padova e di Napoli.

Modererà l’evento Antonio Porcelli – socio dell’associazione – e saranno presenti per i saluti inaugurali il sindaco di Marigliano Giuseppe Jossa e la prof.ssa Rosa Anna Quindici – presidente dell’associazione Oltremarigliano -.

I relatori sono autori di un libro dal titolo “Il sole, la luna e l’altre stelle. Viaggio al centro dell’Universo dantesco” edito nella collana “Il mondo di Dante” da La Repubblica.

Una lettura originale dell’opera dantesca effettuata in chiave cosmologica. Molto interessante e affascinante. Sarà l’occasione per dare uno sguardo panoramico sulle conoscenze scientifiche al tempo di Dante e il loro rapporto che l’autore interponeva con la sua poesia. Molti gli spunti per esplorare la selva oscura, scoprire la geometria dei regni ultraterreni, osservare stelle cadenti, pianeti e galassie.

In conclusione, sarà inaugurata, nella Corte della Casa Comunale, una panchina celebrativa/commemorativa in onore di Dante, per lasciare ai posteri un ricordo imperituro.

