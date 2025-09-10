Maltempo in arrivo sul Partenio: possibili piogge intense e temporali serali

Dal MVOBSV – Monte Vergine Observatory fanno sapere che la giornata odierna sul massiccio del Partenio si è aperta tra nubi e schiarite, con cieli mutevoli e venti moderati provenienti da sud-sudovest. Le correnti meridionali, particolarmente avvertibili lungo i crinali, rappresentano il preludio a un deciso cambiamento del quadro meteorologico.

Secondo le ultime elaborazioni, infatti, dal pomeriggio è atteso un peggioramento repentino, che potrebbe sfociare in una fase di maltempo breve ma intensa. Nelle ore serali aumenteranno sensibilmente le probabilità di fenomeni a carattere temporalesco, con precipitazioni che potranno assumere forte intensità.

A rendere più critica la situazione è la combinazione di diversi fattori atmosferici: il notevole apporto di vapore acqueo nella media e bassa troposfera e l’elevata quantità di energia potenziale disponibile in loco. Alcuni modelli ad area limitata stimano accumuli pluviometrici significativi, fino a 100-120 mm di pioggia nella fascia oraria 18:00 – 00:00.

Il Monte Partenio, con i suoi boschi e valloni che fungono da collettori naturali, potrebbe quindi trovarsi esposto a fenomeni di ruscellamento e a repentini innalzamenti dei corsi d’acqua minori. Un contesto che richiede attenzione e prudenza nelle prossime ore, soprattutto per chi si muove lungo le aree montane e pedemontane.

La natura, in questo frangente, mostra ancora una volta il suo duplice volto: quello suggestivo dei paesaggi avvolti dalle nubi in rapido movimento, e quello più severo delle forze atmosferiche che, concentrate in poche ore, possono scaricare sul territorio quantità d’acqua eccezionali.