Moschiano, scuola al via: gli studenti delle medie nella nuova sede in Municipio

Moschiano (Avellino) – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco di Moschiano ha rivolto a studenti, famiglie, dirigente scolastica, docenti e personale scolastico i migliori auguri per un percorso sereno e ricco di soddisfazioni.

La novità di quest’anno riguarda la sede: le classi della scuola secondaria di primo grado hanno infatti trovato posto negli spazi del Municipio, che diventa così il cuore delle attività didattiche e formative del paese. Per la scuola primaria, invece, sarà necessario attendere ancora qualche giorno, il tempo necessario per completare gli interventi di adeguamento e sicurezza.

«Questi ambienti rinnovati e funzionali rappresentano un investimento sul futuro – sottolinea l’Amministrazione – e un segno concreto dell’impegno verso le nuove generazioni e la crescita culturale del nostro territorio». Non manca il ringraziamento a quanti hanno lavorato, spesso con sacrificio, per rendere possibile in tempi rapidi la nuova sistemazione.

Il Comune rimarca anche il valore sociale dell’istruzione: «La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma anche lo spazio in cui si formano i cittadini di domani, dove si coltivano valori, relazioni e senso di comunità. Per Moschiano essa è il motore che alimenta la coesione sociale e la speranza in un futuro migliore».

Un messaggio, quello del sindaco e dell’Amministrazione, che si chiude con un auspicio: «Che questo nuovo percorso possa essere ricco di soddisfazioni e opportunità di crescita, nella certezza della nostra vicinanza e del nostro sostegno».