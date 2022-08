La morte di Piero Angela, il video della consegna del premio Artis Suavitas in una sua ultima intervista.

La conduzione di oltre 3.000 puntate dei programmi Quark e Superquark, il conseguimento di ben 14 lauree honoris causa e la pubblicazione di oltre 40 libri, sono solo alcune testimonianze dell’autorevolezza, della competenza e della generosità con cui Piero Angela ha saputo divulgare, nel corso della sua settantennale carriera, contenuti scientifici e valoriali tra tutte le generazioni del nostro Paese.

Giornalista e divulgatore ammirato ed amato dal grande pubblico, Piero Angela con la sua “rivoluzionaria semplicità” ha dato, dà e continuerà a dare un impareggiabile contributo alla crescita del livello culturale di milioni italiani, svolgendo una vera e propria missione di comunicatore, spinto da una non comune curiosità istintiva di conoscere per sapere e di capire per comunicare, aiutando ciascuno di noi ad essere partecipe del nostro presente, con la consapevolezza della nostra storia.

Queste le motivazioni del premio Artis Suavitas assegnato lo scorso mese di giugno e nel video allegato il momento della consegna d da parte del suo fondatore avv. Antonio Larizza a Piero Angela nella sua casa di Roma. E’ stata questa la sua ultima intervista rilasciata. “Non esistono parole utili a descrivere il vuoto incolmabile che oggi lascia un uomo immenso come Piero Angela. Ma quella stupenda conversazione avuta con lui l’8 marzo scorso resterà per sempre un grande insegnamento sul senso della vita!!! Grazie Maestro!!!”. Queste le parole dell’avv. Larizza.