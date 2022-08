I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 11’00 di oggi 13 agosto, sono intervenuti in via Gianbattista Basile, sempre ad Avellino, per un soccorso ad una donna di 50 la quale non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. La squadra intervenuta, anche con l’ausilio dell’autoscala, è salita al terzo piano dell’edifi cio e una volta entrati nel l’abitazione ha rinvenuto la donna priva di vita.