La Costituzione su un muro, a Sant’Angelo dei Lombardi le scuole protagoniste

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI. Martedì 3 giugno il Comune di Sant’Angelo aderisce all’iniziativa “La Costituzione su un muro”, progetto ideato e promosso dall’associazione Comuni Virtuosi. In Via 4 Novembre l’inaugurazione di un’opera lungo le pensiline della strada, sul tema della Costituzione. L’evento, con inizio alle ore 10:00, vedrà la partecipazione del procuratore della Repubblica, Domenico Airoma, del deputato Gianfranco Rotondi, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni. Per Sant’Angelo dei Lombardi, i saluti del sindaco Rosanna Repole e dei dirigenti scolastici dell’IC Criscuoli e dell’IISS De Sanctis, Nicola Trunfio e Pietro Caterini. Dopo gli interventi dei relatori, la mattinata proseguirà con uno spazio creativo curato proprio dai due Istituti scolastici: canti e letture, sempre sul tema degli articoli della Costituzione, musica dal vivo. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.