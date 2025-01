‎”I Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati da ieri nello spegnimento di un capannone adibito a deposito di materiale vario nel comune di Sperone, hanno proseguito per tutta la notte appena trascorsa nell’estinzione degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza della struttura. In mattinata, le squadre che avevano operato durante la notte sono state avvicendate dal personale di turno.