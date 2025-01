Comunicato Ufficiale del gruppo consiliare di Uniti per Sperone:”Chiedoamo l’immediata chiusura delle scuole”

Vista la gravità dell’ incendio di un capannone nell’ area Pip,verificatosi la scorsa notte e non ancora del tutto domato, chiediamo al sindaco Adolfo Alaia e all’assessore all’ ambiente la dottoressa Leonilde Roselli, di chiudere preventivamente tutte le scuole di ordine e grado fino a quando i risultati dell’ Arpac non risultino rassicuranti sulla qualità dell’aria. È una richiesta che ci giunge da diversi genitori e che noi prendiamo in considerazione con la speranza che la maggioranza almeno su questo possa ascoltarci.