Il Senato celebra l’Istituto Parini Baiano: riconoscimento per l’impegno nella formazione civica

L’Istituto Parini Baiano ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dal Senato della Repubblica, che ha premiato il lavoro svolto dagli studenti nell’ambito del concorso nazionale “Vorrei una legge che…”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si propone di stimolare una riflessione profonda sul ruolo delle leggi e sul funzionamento del sistema democratico.

Un progetto che fa scuola

Nel corso del concorso, gli studenti dell’Istituto Parini Baiano hanno messo in campo idee innovative e proposte concrete per migliorare il tessuto sociale e promuovere una cittadinanza attiva. La commissione di valutazione ha elogiato la capacità dei ragazzi di coniugare creatività e rigore, evidenziando il forte impegno formativo della scuola nella valorizzazione della partecipazione civica.

«Il progetto ha dimostrato come il coinvolgimento diretto dei giovani possa contribuire a una riflessione critica sul presente e a immaginare soluzioni per il futuro», ha commentato uno dei membri della commissione.

Un riconoscimento istituzionale

Il Senato, nella comunicazione ufficiale firmata dalla Dott.ssa Raissa Teodori, Capo dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale, ha attribuito all’Istituto Parini Baiano una menzione speciale, sottolineando l’eccellenza del percorso educativo intrapreso. Tale riconoscimento non solo celebra il successo nel concorso, ma riafferma il ruolo fondamentale della scuola nel promuovere valori di legalità, responsabilità e partecipazione democratica.

Verso nuove opportunità di confronto

Come parte del riconoscimento, è prevista una visita da parte di una delegazione istituzionale, che offrirà agli studenti l’occasione di illustrare direttamente le proprie idee e di confrontarsi con rappresentanti del mondo politico. Questo incontro rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita personale e culturale dei ragazzi, rafforzando il legame tra il mondo dell’istruzione e quello della politica.