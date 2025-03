Bambino di 2 anni precipita dal terzo piano: è grave

Momenti di grande apprensione nel quartiere Cristo di Alessandria, dove un bambino di soli 2 anni è caduto dal terzo piano di un edificio, per cause ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il piccolo in codice rosso all’Ospedale Infantile di Alessandria. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dalle prime informazioni, al momento della caduta il bambino si trovava in casa con la madre e il fratellino neonato. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.