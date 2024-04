Grottaminarda: Intensificati i Controlli della Polizia Municipale sul Conferimento dei Rifiuti

A partire da domani, venerdì 5 aprile, la Polizia Municipale intensificherà i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti sul territorio del Comune di Grottaminarda. Questa decisione è stata presa in seguito alle segnalazioni di situazioni spiacevoli e alla sollecitazione dell’Amministrazione comunale, in particolare del Consigliere Delegato all’Ambiente ed alla Sanità, Antonio Vitale.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti, piuttosto che infliggere multe. Tuttavia, è stato evidenziato un bisogno di maggiore impegno nella gestione quotidiana dei rifiuti, compresa la corretta differenziazione e la disposizione tempestiva sulle aree designate per la raccolta.

Le verifiche saranno effettuate in modo campionario su tutto il territorio comunale e su tutte le tipologie di utenze, al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti. Il Consigliere Antonio Vitale ha sottolineato l’importanza della corretta differenziazione, non solo per ridurre i costi dello smaltimento, ma anche per promuovere un ambiente più pulito e salubre per tutti i cittadini.

Vitale ha anche espresso la sua frustrazione nei confronti di coloro che ignorano il semplice meccanismo della differenziazione dei rifiuti, penalizzando i cittadini che si impegnano per il corretto conferimento. Ha sottolineato l’importanza di un coinvolgimento attivo dei cittadini per garantire una Tari più bassa e un ambiente più sano per tutti.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale sta lavorando per migliorare il servizio e sta considerando possibili modifiche ai giorni di conferimento dei rifiuti. Si spera che questa iniziativa contribuirà a migliorare la gestione complessiva dei rifiuti e a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i residenti di Grottaminarda.