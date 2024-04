AVELLINO. Percorso finalizzato alla costituzione del Patto Anti discriminazioni Territoriale nel progetto Centro Malika del Comune di Avellino anche il M.I.D. aderisce all’incontro.

Prenderà parte, aderendo già da ora il M.I.D., al primo incontro del percorso finalizzato alla costituzione del Patto Anti discriminazioni Territoriale nell’ambito del progetto Malika previsto per il giorno 8 Aprile ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino su invito dell’assessore alle pari opportunità Marianna Mazza e promosso dal Comune di Avellino, in partenariato con il Comune di Chiusano San Domenico, Acli Avellino, Altr3parole, Arcigay Salerno, Irpinia Altruista e sostenuto da UNAUR Ufficio Antidiscriminazioni Razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Per le Pari Opportunità.

Un momento inteso come tavolo di ascolto e confronto operativo su idee e proposte al quale il M.I.D., sensibile alla tematica oggetto della discussione, apporterà il suo contributo di idee e proposte operative.