Prata di Principato Ultra (AV)- Ritorna la festa dell’Annunziata con il tradizionale Canto degli Angeli.

di Andrea Squittieri

Il 6 e il 7 aprile la tradizione ritorna a Prata di Principato Ultra. La prima metà del mese, infatti, sarà interamente occupata dalle celebrazioni in onore di Maria Santissima Annunziata, note per il celebre “Canto degli Angeli” in scena nel fine settimana in albis. Sabato sei, due bambine vestite da angeli emuleranno, attraverso un’invocazione, l’annunciazione fatta a suo tempo alla vergine Maria, il tutto suggestivamente stando sospese a circa dieci metri d’altezza. Al termine di questa prima parte dei festeggiamenti, i fedeli, riuniti in processione, deporranno la statua della Madonna presso la Chiesa Madre del Rione. Da qui, domenica, avrà inizio la seconda parte del rito che si concluderà con la recita della seconda parte del canto e la deposizione, da parte di uno dei figuranti, di un giglio bianco nelle mani di Maria.

I festeggiamenti religiosi saranno accompagnati, nelle ore serali, da ampio e variegato intrattenimento.

Sabato 6

Nell’area antistante l’ Arcibasilica Maria SS.ma Annunziata:

Ore 18:00 Santo Rosario

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica

A SEGUIRE:

Canto degli Angeli

Processione lungo le strade del paese

Sosta nella Chiesa Madre (Rione)

Canto degli Angeli e la processione saranno accompagnati dalla Banda “Città di Serino” e dai fuochi pirotecnici.

Domenica 7

Nella Chiesa Madre (Rione):

Ore 8:30 Santo Rosario

Ore 9:00 Celebrazione Eucaristica

Ore 10:30 Santo Rosario

Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica

Processione lungo Via Marconi e Via Annunziata

Canto degli Angeli nell’area antistante l’ Arcibasilica

Lunedì 8

Nell’area antistante l’ Arcibasilica Maria SS.ma Annunziata

Ore 15:80 Santo Rosario

Ore 16:00 Celebrazione Eucaristica

Presieduta dal Vicario Generale Don Pasquale Iannuzzo

A seguire la consueta benedizione degli autisti

Domenica 14

Nell’area antistante l’ Arcibasilica Maria SS.ma Annunziata

Ore 18:00 Santo Rosario

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica

Processione lungo Via Annunziata e ritorno al Santuario.