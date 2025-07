Grave incidente a Sirignano: centauro ferito dopo violento scontro con un’auto

Sirignano (AV), venerdì 4 luglio 2025 – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Nazionale delle Puglie, all’altezza dell’uscita del raccordo del casello autostradale di Baiano. Coinvolti nello scontro una moto e un’automobile.

L’impatto, estremamente violento, ha provocato ferite serie al motociclista, un giovane del Mandamento Baianese, esattamente di Avella. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e ha provveduto al trasporto d’urgenza al pronto soccorso.

Al momento non si conoscono le effettive condizioni del ragazzo, i medici si sono riservati la prognosi. Ad intervenire sul luogo del sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione. La viabilità ha subito forti rallentamenti, mentre un carroattrezzi è stato utilizzato per la rimozione dei mezzi coinvolti, entrambi danneggiati in modo significativo.

Tra i residenti della zona cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale in quel tratto, spesso teatro di incidenti, specialmente nelle ore di maggiore traffico.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili nuovi elementi dalle forze dell’ordine o dal presidio ospedaliero.