Avella, Antonio Napolitano presta giuramento nella Guardia di Finanza: orgoglio per la comunità

Oggi 4 luglio 2025, presso la Scuola Allievi finanzieri di Bari, ha prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, il Finanziere Antonio Napolitano, cittadino di Avella, figlio del dr. Severino Napolitano e dell’insegnante Lidia D’Avanzo. Antonio Napolitano ha frequentato con profitto il 23esimo corso Allievi finanzieri e si appresta a ricoprire importanti ed impegnativi incarichi operativi all’interno del prestigioso Corpo di polizia. Al neo Finanziere vanno, in primis, le congratulazioni dei genitori e della sorella Mariacristina, per l’importante traguardo raggiunto: “siamo sicuri che affronterai questa esperienza professionale con impegno e dedizione, sorretto dai valori di onestà ed integrità che ti sono stati inculcati. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera e per il tuo futuro, ti vogliamo bene”. Le congratulazioni per il neo Finanziere giungono anche dal cugino, Ferdinando Gentile, Capitano del Corpo della Guardia di Finanza, Comandante di sezione del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Firenze: “caro cugino, mi congratulo sentitamente con te per il primo traguardo raggiunto, che la tua carriera prosegua sempre in ascesa e sia intrisa di soddisfazioni, sia umane che professionali. Ad maiora”.