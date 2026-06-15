Forino (Av). Gli Alunni della 5 C della Scuola Primaria di Celzi emozionano nella recita di Fine anno dal titolo “I SOGNI” tenuta a Palazzo Caracciolo

Ci sono sere in cui la Scuola non solo offre una recita di fine anno , ma celebra la vita, il riscatto e la forza dei sogni. Proprio com’è successo venerdì 12 giugno presso la corte pertinenziale di Palazzo Caracciolo di Forino attuale sede comunale dove i ragazzi della 5 C della Scuola Primaria del Plesso ” Laudati ” di Celzi , hanno messo in scena la recita

” I SOGNI “.

Un grande Spettacolo dove gli stessi alunni con balli, profonde riflessioni , imitazioni sono riusciti ad esprimere le loro più intense riflessioni sollecitando anche gli adulti a non smettere mai di sognare!.Uno dei momenti più pregnanti della rappresentazione è coinciso quando una bambina , giunta in quest’ ultimo anno scolastico ha pronunciato questa frase :

” Non importa quando arrivi , ma con chi decidi di camminare .Non mi sento quella arrivata tardi , mi sento una di voi , parte di un puzzle che senza quel pezzetto aggiunto all’ ultimo momento, non sarebbe stato completo ”

Grande accorso di genitori ed amici che nell’ ambito della manifestazione, particolarmente commossi , hanno voluto esprimere la loro miglior gratitudine alle insegnanti Olivieri Michela, Mariano Mina, Caterina Vassallo l, Rosanna Fierro, Serena Riccardi e Daiana Faggiano, oltre che per la recita, quanto per la dedizione, la professionalità e la passione dedicata nei confronti di questi 16 alunni nel corso dei cinque anni scolastici passati insieme. Ad Majora