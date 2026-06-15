La Dott.ssa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno nominata nella XX Commissione Sviluppo Sud Giovani dell’Intergruppo Parlamentare per il Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori.

Importante riconoscimento per la Dott.ssa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno, nominata componente della XX Commissione Sviluppo Sud Giovani dell’Intergruppo Parlamentare per il Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori.

La nomina rappresenta un significativo attestato di stima e fiducia per il percorso professionale e l’impegno costantemente profuso sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, delle pari opportunità e della valorizzazione delle aree interne del Mezzogiorno. Un’attività che la Dott.ssa Perfetto porta avanti da anni nei territori delle province di Avellino e Salerno e che recentemente ha trovato ulteriore riconoscimento con la nomina nella Commissione Pari Opportunità del Comune di Fisciano, città che ospita l’Università di Salerno e nella quale è attivamente impegnata in numerose iniziative sociali e culturali.

Attraverso questo nuovo incarico, la Dott.ssa Perfetto contribuirà ai lavori della Commissione mettendo a disposizione le competenze maturate sul territorio e partecipando alla definizione di proposte e progettualità orientate alla crescita del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle politiche giovanili, all’inclusione sociale, alla parità di genere e alla valorizzazione delle comunità locali, soprattutto per dare loro opportunità lavorative.

«Accolgo questa nomina con grande emozione e senso di responsabilità – dichiara Giulia Perfetto. Si tratta di un’opportunità importante per continuare a lavorare sui temi che hanno sempre caratterizzato il mio impegno civile e professionale. Metterò a disposizione competenze, esperienza e passione per contribuire alla costruzione di opportunità concrete per i giovani, per le donne, per le persone con disabilità e per tutti coloro che vivono nelle aree interne del Sud».

Nel ringraziare Matteo Pinchera per il coinvolgimento, già componente della Commissione, il Presidente Nello Iervolino e tutti i componenti dell’Intergruppo Parlamentare per la fiducia accordata, Perfetto ha ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno a favore di uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile dei territori.

«Solo attraverso il lavoro condiviso tra istituzioni, mondo accademico, associazioni e comunità locali possiamo costruire un futuro migliore per i nostri giovani, creando opportunità reali di crescita, occupazione e sviluppo nelle aree interne e nel Mezzogiorno. È da qui che passa il rilancio dei nostri territori e la possibilità di trattenere talenti e competenze che rappresentano una risorsa fondamentale per il Paese», conclude la Dott.ssa Perfetto.

La XX Commissione Sviluppo Sud Giovani opera nell’ambito dell’Intergruppo Parlamentare per il Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori con l’obiettivo di promuovere iniziative e progettualità capaci di valorizzare le risorse umane e territoriali del Mezzogiorno, favorendo la crescita sociale, economica e occupazionale delle comunità locali.