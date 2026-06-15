ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 15 Giugno 2026

S. GERMANA , S. VITO

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Settimana n. 25

Giorni dall’inizio dell’anno: 166/199

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:46 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:33 e tramonta alle 20:13 (ora solare)

Luna: 4.18 (lev.) 20.46 (tram.)

Luna nuova alle ore 03.56.

Aforisma del giorno:

Non possiamo fare troppo affidamento su noi stessi, perché spesso ci manca la grazia e la capacità di sentire rettamente. Scarsa è la luce che è in noi, e subitamente la perdiamo per la nostra negligenza. Spesso poi non ci accorgiamo neppure di essere così ciechi interiormente: facciamo il male e, cosa ancora peggiore, ci andiamo scusando. (T. da Kempis)