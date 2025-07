Grottaminarda, incidente in piazzale Padre Pio: coinvolto uno scooter

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi a Grottaminarda, dove si è verificato un incidente in piazzale Padre Pio che ha coinvolto uno scooter. Secondo le prime informazioni, un ragazzo alla guida del mezzo è rimasto ferito in seguito all’impatto.

Subito dopo l’incidente, il giovane è stato visto rialzarsi autonomamente, segno che le sue condizioni, almeno inizialmente, non sembravano gravi. Presentava alcune escoriazioni e contusioni, ma era cosciente e in grado di camminare.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ragazzo e lo ha successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, come da protocollo. Le sue condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione.

L’area è stata momentaneamente presidiata per permettere i rilievi del caso e garantire la sicurezza della circolazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.