Frattamaggiore: aggredisce la ex. La Polizia di Stato trae in arresto un 32enne.

Nella mattina di ieri, un poliziotto del Commissariato di Frattamaggiore, libero dal servizio, ha udito delle urla di una donna ed ha visto uno scooter con a bordo un soggetto che, dopo averla minacciata, l’ha colpita con calci e pugni facendole perdere i sensi; l’uomo si è poi allontanato frettolosamente.

L’agente, dopo aver soccorso la donna, ha subito contattato la Sala Operativa; difatti, pochi minuti dopo, sono sopraggiunti gli agenti del locale Commissariato che hanno rintracciato il predetto in via II Traversa Giolitti dove lo hanno bloccato; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’uomo, già in precedenti occasioni, aveva aggredito l’ex fidanzata.

Per tali motivi, il 32enne con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per atti persecutori.