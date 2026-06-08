Avella, identificata la vittima: era in paese per una pratica INPS. Fatale un arresto cardiocircolatorio

AVELLA – Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi ad Avella, dove un uomo di 63 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile parcheggiata in via San Nicola.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Baiano, l’uomo si era recato ad Avella per incontrare un legale e svolgere l’istruttoria relativa a una pratica INPS legata alle sue condizioni di salute. All’interno della vettura, infatti, è stata rinvenuta una cartella clinica contenente documentazione sanitaria che attestava la presenza di pregresse patologie cardiache.

Le verifiche effettuate nelle ore successive al ritrovamento hanno consentito di accertare che a provocare il decesso sarebbe stato un improvviso arresto cardiocircolatorio. L’uomo si sarebbe sentito male poco prima di raggiungere lo studio legale presso il quale aveva un appuntamento fissato nel pomeriggio.

Una circostanza particolarmente significativa emerge proprio dall’attività investigativa: secondo indiscrezioni, l’avvocato che attendeva il 63enne avrebbe tentato di contattarlo telefonicamente intorno alle 16:30, preoccupato per il ritardo all’appuntamento. Purtroppo, a quell’ora l’uomo era già deceduto all’interno dell’auto, dove è stato successivamente ritrovato.

Sul posto, dopo l’intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118, sono giunti anche i familiari della vittima, avvisati dalle forze dell’ordine. Il dolore dei parenti ha accompagnato le operazioni di accertamento svolte per chiarire gli ultimi momenti di vita dell’uomo.

Gli elementi raccolti dagli investigatori e la documentazione sanitaria rinvenuta nell’abitacolo confermerebbero dunque il decesso per cause naturali, riconducibile alle gravi problematiche cardiache di cui soffriva il 63enne.