Francesco Agnello (Stabia Capital rompe gli indugi): “Delibera illegittima, nessuna adesione all’aumento di capitale”

Stabia Capital S.r.l.: non riconosciuta la validità e l’efficacia della delibera assembleare e mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato Stabia Capital S.r.l., per il tramite del proprio Amministratore Unico, Dott. Francesco Agnello, in qualità di proprietaria dell’intera quota sociale della S.S. Juve Stabia S.r.l., comunica quanto segue.

Con riferimento alla delibera assembleare dei soci presenziata unilateralmente dagli Amministratori Giudiziari, Stabia Capital S.r.l. rappresenta, con rammarico, di non riconoscerne la validità e l’efficacia e si riserva ogni azione innanzi alle Autorità competenti a tutela dei propri diritti.

Alla luce dei recenti avvenimenti e del deposito dell’appello avverso il decreto di sequestro di prevenzione, Stabia Capital S.r.l. informa altresì che non sottoscriverà l’aumento di capitale così come deliberato.

Nella speranza di una successiva risoluzione bonaria della controversia, e auspicando che le circostanze dell’ultimo anno non conducano alla liquidazione della Società, Stabia Capital S.r.l. formula i più fervidi auguri agli investitori che si sono proposti nell’interesse della gloriosa squadra di calcio campana.

(Comunicato Stampa)