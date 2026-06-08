Primo giorno di intenso lavoro per il presidente Picone: “Massimo coinvolgimento dei consiglieri provinciali e degli amministratori”

Primo giorno di lavoro a Palazzo Caracciolo per il presidente della Provincia, Fausto Picone. Sono state subito affrontate varie questioni con gli uffici dell’Ente.

“Archiviata la competizione elettorale, ci siamo messi subito all’opera – dichiara il presidente Picone -. Abbiamo diverse e delicate sfide di fronte, non possiamo permetterci pause. Come già più volte evidenziato, la nostra sarà un’attività sinergica che coinvolgerà con un ruolo di primo piano i consiglieri provinciali e che verrà condivisa con gli amministratori delle 118 comunità dell’Irpinia. Porte spalancate a tutti per ascoltare, raccogliere istanze e suggerimenti. Un ascolto utile, che riteniamo prezioso per determinare le nostre scelte”.

“Desidero ringraziare, ancora una volta, sindaci, assessori e consiglieri comunali della provincia di Avellino – aggiunge il presidente Picone -. C’è la consapevolezza dell’enorme responsabilità, ma parimenti ci sono determinazione e amore per il territorio che ci spingono a fare il meglio nell’interesse di tutti”.