Forino (Av). Mano dura da parte del Sindaco Olivieri. Regolamentata l’accensione dei roghi agricoli

L’ accensione indiscriminata dei roghi agricoli, con conseguenti gravi molestie ai tanti cittadini inermi di questa vergognosa situazione ha portato il Sindaco di Forino Dottor Antonio Olivieri ad emanare una stringente Ordinanza Sindacale al fine di dare una prima stretta a questa inveroconda faccenda. Infatti lo stesso Olivieri con Ordinanza Sindacale n. 35 il Sindaco, ha provveduto a regolamentare l’abbruciamento di vegetali. Da uno stralcio della stessa estrapoliamo l’essenziale

“Considerato che è prassi anche nel nostro territorio provvedere alla pulitura o sistemazione di fondi agricoli, giardini, spazi a verde privato, aie ecc. mediante l’accensione dei residui vegetali derivanti da tale lavorazione e che tale operazione, nei casi di vicinanza con i centri urbani e comunque di abitazioni di terzi, può essere fonte di disagi e pregiudizi.

Ritenuto doveroso dover regolamentare tali attività con la suindicata Ordinanza è stato ordinato CHE, A PARTIRE DAL 21 OTTOBRE 2021 L’ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE IN GENERE È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO, TASSATIVAMENTE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00 e deve essere effettuato in modo tale da non arrecare molestia e/o disturbo alle persone e quindi in conformità con le modalità descritte nell’ordinanza allegata. ” Parole nitide, chiare ed adamantine per tutti. Ognuno a questo punto faccia la sua parte compreso gli organi giudiziari. Staremo a vedere. Daniele Biondi

