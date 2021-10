Forino (Av): I Ringraziamenti della Lista “FORINO POLIS” agli elettori. Ecco il comunicato.

“La partecipazione al confronto elettorale è stata un’esperienza bella e stimolante sotto il profilo politico, culturale ed umano.

I cittadini di Forino sono stati appassionati e generosi.

Abbiamo perso una competizione elettorale, ma abbiamo guadagnato una migliore comprensione delle esigenze, dei bisogni, delle aspettative, delle speranze dei cittadini di Forino. Pensiamo che la politica debba dispiegarsi ben oltre la parentesi elettorale e possa esercitarsi – anzi auspichiamo che si esprima – non solo attraverso l’assunzione di una carica istituzionale ma tramite altre modalità di impegno. Come avevamo dichiarato, la nostra proposta valica la scadenza elettorale e dunque saremo impegnati con convinzione per creare occasioni di partecipazione dei cittadini in forma individuale e collettiva al dibattito pubblico. Auspichiamo che un numero crescente di persone trovi la forza e la motivazione per interessarsi della cosa pubblica.

In questa logica noi saremo strumento dai banchi dell’opposizione di tutti i cittadini forinesi, soprattutto di quelli che non hanno voce. E siamo interessati ad un rapporto fecondo con le esperienze associative perché siamo convinti che esse presentano punti di vista orientati al bene della nostra collettività. Personalmente avverto il bisogno e l’urgenza di ringraziare i promotori della lista, i sostenitori, i candidati e tutti i cittadini, quelli che ci hanno dato fiducia e quelli che ci hanno implicitamente chiesto di migliorare la nostra proposta.

Non vogliamo attribuire ad altri la responsabilità di una non sufficientemente diffusa adesione alla nostra proposta elettorale.

Desideriamo, al contrario, riflettere sulle insufficienze di quella proposta che evidentemente agli occhi di molti cittadini è risultata non sufficientemente matura non all’altezza delle loro esigenze ed aspettative.

Proseguendo nel metodo adottato nel corso della campagna elettorale, siamo disponibili ad accogliere suggerimenti, siamo interessati a ricevere consigli espressi con pacatezza, ma anche con passione.

Abbiamo bisogno di contributi, obiezioni, critiche che consentano di articolare e dettagliare una proposta che, collocandosi nell’orizzonte valoriale e nella visione della vita che abbiamo espresso, colga le istanze di un maggior numero di cittadini e soprattutto rappresenti al meglio gli interessi dell’intera comunità.

Auguriamo buon lavoro al Sindaco e a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, tutti impegnati per il bene del nostro paese.

L’esito della competizione elettorale non è favorevole alla nostra proposta.

La sconfitta era nel novero delle possibilità.

Noi la accogliamo con grande serenità. ” FORINO POLIS

adsense – Responsive – Post Articolo