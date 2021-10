AVELLA.Gruppo Scout,riprendono le attività con le prime riunioni e la cerimonia dei passaggi.

Sono riprese dopo una lunga sospensione dovuta all’emergenza Covid-19 le attività dell’attivissimo e storico Gruppo Scout Avella I. Tra le prime attività la scorsa domenica è stata celebrata la cerimonio dei passaggi. La cerimonia dei passaggi è un momento importantissimo nella vita di ogni ragazzo e ragazza scout, poiché segna l’ingresso in una nuova unità e quindi tante cose nuove da imparare. Viene fatta all’inizio dell’anno scout con delle modalità che possono variare a seconda delle tradizioni locali ed è preferibile che sia presente tutto il gruppo per sottolineare la continuità del cammino. Può essere altresì svolta alla presenza dei genitori dei ragazzi. I protagonisti della cerimonia sono coloro i quali si trovano all’ultimo anno di branco / cerchio e di reparto, che “passano” all’unità successiva perché ormai hanno raggiunto l’età prescritta. Per quanto riguarda i rover e le scolte, trattandosi (in quasi tutte le associazioni) dell’ultima branca educativa, si parla invece di partenza o di saluto del Clan. Da oggi, dunque, dopo l’emergenza covid parte un nuovo cammino.

