Forino (Av): Due Auto in fiamme in pieno Centro. Paura e sgomento. Gravi danni alla Chiesa del Rosario

Dalle prime testimonianze dei cittadini residenti in Via Murato, iniziano ad emergere i primi dettagli della notte di terrore vissuta a Forino dove intorno alle 3.00

sono andate a fuoco due auto. Un boato tremendo che ha svegliato davvero tutti , con fiamme altissime e pericolose che hanno lambito anche le abitazioni civili dove vivono anziani , donne e bambini in quartiere molto popolato. Gravi danni alla storica facciata della Chiesa del Rosario al suo portone principale come ai cavi ed alla cabina della rete elettrica danneggiata che ha lasciato senza corrente i residenti. Sgomento in paese dove con voce unanime si ribadisce il fatto che ,stanotte poteva accadere l’ irreparabile , sventato solo grazie all’ eroismo di cittadini forinesi che hanno avuto il coraggio di spostare un auto ad impianto GPL attigua all’ incendio ed avvertire i Vigili del Fuoco intervenuti con solerzia e prontezza. Stamani a Forino diverse emittenti televisive irpine sono convenute riportando il grave accaduto , che visto il luogo centrale dove è avvenuto ha fatto rimanere basita un’ intera popolazione. Non conosciamo la reale dinamica dei fatti , saranno le autorità giudiziarie che hanno già avviato le indagini a darne delucidazioni nei prossimi giorni. Da .Bio