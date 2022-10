San Vitaliano, il sindaco Pasquale Raimo è il nuovo vicepresidente dell’Ato3 rifiuti Campania

È Pasquale Raimo, sindaco di San Vitaliano, il vicepresidente dell’Ato3 Campania, la società che gestisce il sistema integrato dei rifiuti, la più grande in Campania con ben 59 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli ed oltre un milione di abitanti.

Raimo è stato nominato nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione.

“Una grande responsabilità che porterò avanti facendomi portavoce dei tanti comuni del territorio nolano dove la questione rifiuti è particolarmente sentita – dichiara Pasquale Raimo – lavoreremo insieme all’intero cda, che ringrazio insieme al presidente Gioacchino Madonna per la fiducia. Parola d’ordine sarà intercettare ogni opportunità per il potenziamento dei servizi ma soprattutto per consegnare ai singoli territori comunità green, come quella che mi onoro di guidare, San Vitaliano, dove la raccolta differenziata è ha raggiunto una percentuale dell’85% consentenfoci per due anni consecutivi la riduzione della Tari. Ringrazio infine – conclude – i consiglieri regionali Massimiliano Manfredi e Mario Casillo, da sempre vicini al nostro territorio con responsabilità e senso civico”.