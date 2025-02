Ex FMA: UGL Trionfa alle Elezioni Sindacali con Arturo Fiorillo e Attesa per il RSL di Stellantis

Alla Ex FMA, a poco più di un mese dalle Elezioni Sindacali, il sindacato UGL ha ottenuto un importante successo confermando la leadership del compaesano Arturo Fiorillo. Con quasi 25 anni di esperienza come rappresentante, Fiorillo è riconosciuto come figura indiscussa, grazie anche al solido sostegno dei numerosi lavoratori dello stabilimento di Pratola Serra.

Nel frattempo, si sono chiusi gli scrutini per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSL) per la sicurezza presso Stellantis. Le attese sono alte mentre si attendono notizie riguardo ai candidati del mandamento, segnando un momento cruciale per il settore e per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori.