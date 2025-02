Zdeněk Zeman ricoverato al Gemelli per sospetta ischemia cerebrale

Il mondo del calcio è in apprensione per Zdeněk Zeman, 77 anni, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per una sospetta ischemia cerebrale. Fonti ospedaliere riferiscono che l’allenatore è “vigile e collaborante”.

Le condizioni attuali

Questa mattina, Zeman ha manifestato un deficit di forza e difficoltà nel linguaggio, sintomi compatibili con un’ischemia cerebrale, soprattutto considerando precedenti problemi cardiologici e un ictus subito lo scorso ottobre. Attualmente, è sottoposto a terapia antiaggregante e anticoagulante, con condizioni cliniche stabili ma prognosi riservata. È ricoverato presso la Stroke Unit del Gemelli, dove i parametri vitali sono costantemente monitorati e sono previsti ulteriori controlli cardiologici e neuroradiologici.

Precedenti problemi di salute

Nel dicembre 2023, Zeman era stato colpito da una lieve ischemia transitoria mentre si trovava a Pescara, dove era stato ricoverato presso la clinica Pierangeli. Successivamente, nell’ottobre 2024, aveva subito un altro episodio ischemico che aveva causato un’emiparesi al braccio destro. In entrambe le occasioni, l’allenatore aveva mostrato segnali di ripresa, ma questi eventi hanno destato preoccupazione tra i suoi sostenitori e nel mondo del calcio.

Reazioni dal mondo del calcio

Numerosi esponenti del calcio hanno espresso vicinanza a Zeman. Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha dichiarato: “Zeman per me è stato importante, gli faccio un grande in bocca al lupo e spero vada tutto per il meglio. Tornerà a essere il guerriero che è”. Anche il Pescara Calcio, ultima squadra allenata dal tecnico boemo, ha manifestato il proprio sostegno con un messaggio sui social: “Lo sai mister, siamo sempre con te”.

L’intera comunità calcistica segue con attenzione l’evolversi della situazione, augurando a Zeman una pronta e completa guarigione.