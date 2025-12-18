Da Roccarainola alla Fiamma Olimpica: Giusy Giglio scelta come Tedofora per Milano Cortina 2026

Un risultato di grande prestigio che unisce sport, università e territorio. Giusy Giglio, giovane studentessa originaria di Roccarainola, è stata selezionata da Coca-Cola per partecipare al Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, rappresentando l’Università degli Studi di Napoli Federico II e, con orgoglio, la sua comunità di origine.

A partire dal 5 maggio 2025, Coca-Cola ha lanciato un progetto nazionale che ha coinvolto cinque università italiane, tra cui la Federico II, con l’obiettivo di individuare studenti capaci di incarnare i valori dell’Olimpismo: inclusione, rispetto, condivisione, passione ed energia. Tra numerose candidature, Giusy Giglio, nata e cresciuta a Roccarainola, si è distinta per impegno, determinazione e spirito di iniziativa, ottenendo il riconoscimento come migliore rappresentante del proprio ateneo.

Questo importante traguardo le consentirà di vivere un’esperienza unica: diventare Tedofora Olimpica e correre insieme ad altri 19 studenti della Federico II, contribuendo a portare in tutta Italia un messaggio di unità e speranza attraverso la Fiamma Olimpica.

Il momento più significativo sarà il 23 dicembre 2025, quando alle ore 18:29 la Fiamma Olimpica attraverserà la città di Napoli, tappa simbolica del Viaggio verso Milano Cortina 2026. In quell’occasione, Giusy Giglio, studentessa della Federico II e cittadina di Roccarainola, sarà protagonista di un evento storico, portando con sé non solo i valori dello sport, ma anche l’orgoglio delle proprie radici.

Essere Tedofora significa farsi ambasciatrice di un messaggio universale: lo sport come strumento di inclusione, dialogo e condivisione tra persone, culture e territori. Un messaggio che Giusy Giglio rappresenterà con orgoglio, dando visibilità non solo alla Federico II, ma anche a Roccarainola, dimostrando come dai piccoli centri possano nascere storie capaci di arrivare lontano.

Un riconoscimento che celebra il talento, l’impegno e l’identità di una giovane donna che, partendo da Roccarainola, entra ufficialmente a far parte della storia dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.