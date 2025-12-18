Secondigliano: aggredisce l’ex compagna. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, presenti negli uffici di polizia, hanno notato dalla visione delle telecamere di video-sorveglianza il predetto che stava strattonando una donna mentre la stessa stava cercando di bussare al citofono del Commissariato per chiedere aiuto.

I poliziotti, allertati anche da alcuni passanti che hanno soccorso la vittima, sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo in Corso Secondigliano. La donna ha raccontato agli operatori che, poco prima, era stata aggredita dall’ex-compagno, come già accaduto in precedenti occasioni, e di essersi recata presso gli uffici di Polizia per chiedere aiuto, rincorsa dal prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.