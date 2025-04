Da pochi giorni si è costituito il coordinamento di Fratelli d’Italia di Montella.

Il nostro paese che, fin dai tempi del MSI, ha visto ed ha vissuto la presenza di una numerosa comunità di Destra, non poteva restare, in questo periodo storico e politico, senza una rappresentanza attiva e presente. Il momento storico che vede Fratelli d’Italia esprimere il Presidente del Consiglio ed essere il primo partito in Italia, ci rende orgogliosi e, al contempo, ci impone un comportamento politico serio e responsabile. Rivendichiamo con decisione una linea di coerenza politica che viene da lontano, che affonda le sue radici nella tradizione sociale del MSI e si richiama agli insegnamenti politici di personaggi del calibro di Guido Gramaglia ed Alfonso Gambone, uomini che tanto hanno dato alle idee della Destra comunale e provinciale. Coerenza, responsabilità, serietà ed etica politica ci fanno immaginare un panorama politico locale privo di civismo che annacqua le identità e crea confusione ed instabilità, permettendo a troppi di nascondersi dietro una nebbiosa, indistinta e fluida identità politica. Ci fanno immaginare un panorama politico che riesca a parlare di Politica senza scendere nel personale e nel continuo clima di guerriglia e violenza verbale. Ci fanno immaginare una società libera da mance elettorali e da raccomandazioni politiche. La politica, a nostro parere, è dialogo, mediazione, coerenza, fermezza, consapevolezza delle proprie idee. Quelle idee che poco più di 30 anni fa venivano bistrattate e derise e che oggi, invece, sono alla guida della Nazione. La coerenza e la determinazione che portiamo avanti da decenni hanno dato i loro frutti ed hanno dimostrato che le nostre convinzioni erano nel giusto. Abbiamo anticipato i tempi ed ora ne raccogliamo i meritati frutti.

Ed è proprio in virtù di queste tradizioni che non ci sarà mai un nostro esponente, iscritto o dirigente, che userà toni ed espressioni violente, tirerà in ballo familiari, o cercherà lo scontro. A noi hanno insegnato che in politica non esistono nemici, ma solo avversari, da contrastare con fermezza, ma con la sola forza delle idee e delle proposte.

Siamo e saremo una comunità politica aperta a tutti coloro che vorranno avvicinarsi, nel rispetto dei ruoli e delle storie politiche, per condividere insieme un cammino di militanza attiva. Siamo il partito di governo e siamo consci della nostra responsabilità verso la comunità.