Sicurezza assente durante i lavori pubblici: grave episodio a Sperone

Sperone (AV) – Un episodio preoccupante ha riportato l’attenzione sull’assenza di adeguate misure di sicurezza durante i lavori pubblici nel comune di Sperone. I fatti risalgono alla giornata di ieri, lungo Corso Umberto I, dove si stavano effettuando operazioni di manutenzione del verde urbano con l’uso di decespugliatori.

Secondo quanto segnalato da un cittadino, mentre transitava in auto sulla suddetta arteria, un oggetto è stato proiettato da una delle attrezzature utilizzate per il taglio dell’erba, mandando in frantumi il finestrino lato passeggero del veicolo. L’impatto è stato violento e avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se ci fosse stata una persona seduta su quel lato dell’auto. L’accaduto è stato documentato con fotografie che mostrano chiaramente i danni subiti dal mezzo.

Quello che desta maggiore preoccupazione è la totale assenza di misure di sicurezza durante le operazioni: nessuna segnaletica, nessuna delimitazione dell’area di lavoro, nessun agente della polizia municipale presente a garantire l’incolumità dei cittadini.

L’episodio solleva interrogativi inquietanti: com’è possibile che in una zona ad alta densità di traffico, nel pieno centro abitato, vengano svolti lavori pubblici senza il minimo presidio?

Quanto accaduto deve rappresentare un campanello d’allarme e spingere verso una maggiore attenzione nella gestione dei lavori pubblici.