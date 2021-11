Custodia cautelare per due diciottenni ed un diciassettenne gravemente indiziati del reato di tentato omicidio

La Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura custodiale in Istituto di Pena Minorile emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di due diciottenni ed un diciassettenne perché gravemente indiziati del reato di tentato omicidio aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p. commesso con una pistola e lesioni gravi.

La misura cautelare compendia gli esiti di un’articolata attività d’indagine svolta dalla Polizia di Stato sotto la direzione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che ha consentito di accertare l’esistenza di gruppi contrapposti e violenti di giovanissimi nell’area orientale di Napoli.

La sera del 5 ottobre 2019, all’esterno di un locale in via Manzoni a San Giorgio a Cremano, in una zona nella quale erano presenti numerosissimi ragazzi, è avvenuta una violenta rissa tra giovani appartenenti alle due fazioni contrapposte.

Il gruppo dei “San Giovannesi”, che inizialmente è riuscito ad avere la meglio su quello dei “Barresi”, è stato poi nuovamente affrontato dai rivali che, a bordo di due scooter, sono tornati sul luogo della rissa armati almeno di una pistola ed hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco sulla folla di ragazzi presenti per la strada e in direzione della vittima che cercava di rifugiarsi dietro alcune auto parcheggiate nell’area.

Alla luce delle allarmanti modalità della condotta accertata, è stata riconosciuta la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.

adsense – Responsive – Post Articolo