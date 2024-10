Convegno a Mercogliano sull’arte sanitaria e la globalizzazione: un approccio interdisciplinare per la salute del futuro

Il 9 novembre 2024 si terrà a Mercogliano, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto nella Sala degli Arazzi, un convegno dedicato alla salute e all’arte sanitaria, dal titolo: L’arte sanitaria nel mondo della globalizzazione: protezione, promozione e tutela della salute individuale e di comunità”. L’approccio interdisciplinare sfida e arma del futuro”*. L’evento, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con la Biblioteca Statale di Montevergine, si propone di esplorare il ruolo delle discipline sanitarie in un contesto sempre più globale e interconnesso, affrontando le sfide attuali e future legate alla salute pubblica e al benessere.

Programma della Giornata

L’incontro si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, introdotti da Padre Abate Riccardo Luca Guariglia, che discuterà “La spiritualità come fonte di benessere”. Interverranno poi il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e Veronica Barbati, presidente di Coldiretti Avellino. A seguire, Antonio Limone offrirà una panoramica su Arte e Salute: “Un viaggio integrato tra medicina umana e veterinaria nell’ottica One Health”, riflettendo sul legame tra salute umana e animale per una visione olistica del benessere.

Successivamente, sarà consegnata una pergamena dal presidente dell’Accademia di Storia Arte Sanitaria di Roma, il professor Giovanni Iacovelli.

Interventi e Temi Chiave

Alle 10.00, Raffaella Graziano introdurrà il tema centrale del convegno, sottolineando l’importanza di un approccio interdisciplinare e integrato per proteggere e promuovere la salute pubblica nell’era della globalizzazione. Seguirà l’intervento di Amelia Nevola su “L’Antica Farmacia storica del Loreto”, offrendo uno sguardo alla storia della medicina e alla sua evoluzione.

Tra i temi di particolare interesse ci sarà anche la presentazione sulle proprietà dell’aloe, intitolata “Aloe vera e Aloe arborescens”, a cura di Elvira Gentile e Amelia Nevola, seguita da una pausa caffè prevista per le 11.00.

Al termine della pausa, P.D. Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca Statale di Montevergine, presenterà alcuni progetti di grande valore storico, tra cui i testi di Mattioli e manoscritti etiopici, testimoniando l’importanza della storia e della conoscenza documentale per la medicina attuale.

Tavola Rotonda: Sanità e Sostenibilità

Il programma proseguirà con interventi dedicati alla sanità nel contesto storico e attuale. Giuseppe Marceca terrà un intervento su “Assistenza sanitaria nel Medioevo a Roma”, e Nicola Sampietro esplorerà il tema della sostenibilità in “Pianificare, costruire, abitare in maniera sana e sostenibile”. A concludere il ciclo di interventi sarà Rocco Fusco, con una riflessione su “Storia, diffusione e caratteristiche terapeutiche del farmaco più usato al mondo: il cibo”, che metterà in evidenza l’importanza dell’alimentazione come elemento essenziale per la salute.

Chiusura dei Lavori

La chiusura dei lavori è prevista per le 13.30, seguita da un aperitivo agricolo, un’occasione informale per continuare a discutere e confrontarsi sui temi trattati. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di visitare la mostra della biblioteca e i locali storici del Palazzo Abbaziale, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale della giornata.

Informazioni e Contatti

L’evento è organizzato da Raffaella Graziano in collaborazione con il Centro Attività Formative IZSM, che ha reso disponibili i contatti per ulteriori informazioni e iscrizioni.