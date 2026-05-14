Quadrelle, tanti auguri a Gaetana Sgambati per il suo compleanno

QUADRELLE – Una giornata speciale per Gaetana Sgambati, figura conosciuta e apprezzata nella comunità di Quadrelle, che oggi festeggia il suo compleanno circondata dall’affetto di familiari, amici e concittadini.

Da sempre impegnata nella vita sociale e associativa del paese, Gaetana Sgambati ricopre anche il ruolo di presidente del Comitato Festa San Giovanni Battista di Quadrelle, contribuendo con passione, disponibilità e spirito di servizio all’organizzazione delle iniziative dedicate al patrono.

In occasione del suo compleanno, giungono gli auguri dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Rozza e del gruppo Quadrelle Civica, candidato sindaco Nicola Guerriero, che hanno voluto esprimerle affetto e riconoscenza per l’impegno costante profuso a favore della comunità.

A Gaetana Sgambati arrivano inoltre gli auguri della redazione di Binews, con l’auspicio di trascorrere una giornata serena, ricca di gioia e soddisfazioni.