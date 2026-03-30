La bomba nucleare scomparsa nel 1958: il mistero irrisolto della “Tybee Bomb”

Uno degli episodi più inquietanti della Guerra Fredda riguarda una bomba nucleare che gli Stati Uniti non sono mai riusciti a recuperare. È la cosiddetta “Tybee Bomb”, scomparsa nel 1958 al largo delle coste della Georgia e ancora oggi avvolta nel mistero.

Tutto ebbe origine nella notte del 5 febbraio 1958, durante un’esercitazione militare. Un bombardiere B-47, impegnato in una simulazione di attacco, entrò in collisione con un caccia F-86 nei cieli sopra la costa americana. Il pilota del caccia riuscì a salvarsi lanciandosi con il paracadute, mentre il bombardiere, pur gravemente danneggiato, continuò a volare con a bordo un carico estremamente pericoloso.

All’interno del velivolo si trovava infatti una bomba all’idrogeno Mark 15, un ordigno di enormi dimensioni e potenza. Di fronte all’impossibilità di effettuare un atterraggio in sicurezza, il comandante fu costretto a prendere una decisione drastica: sganciare la bomba nelle acque di Wassaw Sound, nei pressi di Tybee Island, vicino Savannah.

L’ordigno precipitò in mare senza esplodere, ma da quel momento se ne persero completamente le tracce. Nei giorni successivi fu avviata una vasta operazione di ricerca, con il coinvolgimento di sommozzatori, mezzi militari e sofisticati strumenti di rilevamento. Per settimane l’area venne scandagliata senza successo.

Dopo oltre un mese di tentativi, le autorità decisero di interrompere le operazioni, dichiarando ufficialmente la bomba “irrimediabilmente perduta”. Il caso entrò così nella lista dei cosiddetti “Broken Arrow”, gli incidenti legati allo smarrimento o al danneggiamento di armi nucleari.

Ancora oggi resta aperto un interrogativo centrale: l’ordigno era realmente attivo? Secondo la versione ufficiale dell’Aeronautica, mancava il nucleo nucleare, rendendo impossibile una detonazione atomica. Tuttavia, negli anni sono emersi dubbi e versioni contrastanti, che hanno alimentato il mistero.

Non sono mancate neppure teorie alternative, tra cui quella – mai confermata – di un possibile recupero da parte dell’Unione Sovietica. Più verosimilmente, secondo molti esperti, la bomba sarebbe ancora oggi sepolta sotto strati di sedimenti sul fondale marino.

A distanza di decenni, la “Tybee Bomb” resta uno dei simboli più emblematici dei rischi legati alla corsa agli armamenti nucleari: un’arma potentissima scomparsa nel nulla, che continua a sollevare interrogativi e a raccontare le ombre di un’epoca segnata dalla tensione globale.