CAMPANIA. Bus granturismo giu’ dal viadotto a Ravello. Morto il conducente

Un autobus gran turismo è precipitato a Ravello, in provincia di Salerno, facendo un salto di una ventina di metri. A bordo c’era solo l’autista che è morto nell’incidente. Il mezzo stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di un cantiere sottostante. In zona, al momento dell’incidente, stava piovendo. Il bus ha sfondato il parapetto che delimita la strada. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine. (ANSA).